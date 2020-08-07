У свіжому випуску "Голосу Америки" за 7 серпня – держсекретар США Майк Помпео відвідає Польщу в рамках свого європейського турне. Його візит у цю країну пов'язаний з передислокацією американських військ, які були розташовані у Німеччині.

Також у випуску "Голосу Америки" на 24 каналі: Напередодні протестувальники зібралися під будівлею парламенту Лівану. На їхню думку, саме недбальство місцевої влади призвело до потужного вибуху в столиці. Дональд Трамп заборонив компаніям США проводити будь-які операції з китайським ByteDance, власником TikTok, а також компанією Tencent, яка володіє WeChat. Міністерство юстиції США домагається конфіскації нерухомості на 70 мільйонів доларів, придбаної за гроші Коломойського і Боголюбова.