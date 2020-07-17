В свежем выпуске "Голоса Америки" за 16 июля – Верховная Рада назначила Кирилла Шевченко новым главой НБУ. Британский экономист Тимоти Эш отметил, что в пользу Шевченко объединили свои голоса депутаты, верные Коломойскому и Тимошенко. По мнению некоторых экспертов, это назначение не устранит гнев западных партнеров относительно системного политического давления, из-за которого ушел Яков Смолий.

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Россия пыталась вмешаться в общие выборы в Великобритании 2019 года. Об этом заявил министр иностранных дел Британии Доминик Рааб. Он отметил, что российские агенты распространяли конфиденциальные документы, которые получили незаконным образом, через платформу Reddit.

США вводят новые санкции против сети российского олигарха Евгения Пригожина, чтобы он не смог обходить предыдущие ограничения.

Ученые создали наручное устройство, которое помогает чувствовать явления через ткань кожи. Устройство Buzz Neosensory ловит вибрации звуков, затем преобразует их в частоты и распределяет на браслете.