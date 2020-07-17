У свіжому випуску "Голосу Америки" за 16 липня – Верховна Рада призначила Кирила Шевченка новим головою НБУ. Британський економіст Тімоті Еш зауважив, що на користь Шевченка свої голоси об'єднали депутати, прихильні до Коломойського та Тимошенко. На думку деяких експертів, це призначення не усуне гнів західних партнерів щодо системного політичного тиску, через який пішов Яків Смолій.

Також у випуску "Голос Америки" на 24 каналі:

Росія намагалася втрутитися в загальні вибори у Великій Британії 2019 року. Про це заявив міністр закордонних справ Британії Домінік Рааб. Він зазначив, що російські агенти поширювала конфіденційні документи, які отримали в незаконний спосіб, через платформу Reddit.

США запроваджують нові санкції проти мережі російського олігарх а Євгена Пригожина, аби він не зміг обходити попередні обмеження.

Науковці створили наручний пристрій, який допомагає відчувати явища через тканину шкіри. Пристрій Buzz Neosensory ловить вібрації звуків, потім перетворює їх у частоти і розподіляє на браслеті.