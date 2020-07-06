В свежем выпуске "Голоса Америки" на 24 канале – статистика свидетельствует, что страны с высоким показателем прививок от кори, свинки и краснухи имеют сравнительно меньшее количество заражений COVID-19. Медики утверждают, что в местах, где проводили вакцинацию от кори, взрослые были менее уязвимы к коронавирусу.

Также в выпуске "Голоса Америки" на 24 канале: Соединенные Штаты регистрируют резкое увеличение случаев заражения: 40 – 50 тысяч ежедневно. Наихудшая ситуация в южных штатах. Количество новых заражений во Флориде составило 10 тысяч в воскресенье и более 11 тысяч в субботу.