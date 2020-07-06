У свіжому випуску "Голосу Америки" на 24 каналі – статистика свідчить, що країни з високим показником щеплень від кору, свинки і краснухи мають порівняно меншу кількість заражень на COVID-19. Медики стверджують, що у місцях, де проводили вакцинацію від кору, дорослі були менш вразливі до коронавірусу.

Також у випуску "Голосу Америки" на 24 каналі: Сполучені Штати реєструють різке збільшення випадків зараження: 40 – 50 тисяч щодня. Найгірша ситуація у південних штатах. Кількість нових заражень у Флориді склала 10 тисяч в неділю і понад 11 тисяч в суботу.