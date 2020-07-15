В свежем выпуске "Голоса Америки" за 14 июля – часть победителей лотереи Green Card могут не получить миграционные визы. Из-за пандемии COVID-19 они не могут пройти собеседование.

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Кризис в отношениях США и Китая обостряется. Президент Дональд Трамп накануне объявил новые санкции против Пекина и заявил о конце особых отношений с Гонконгом.

Правительство США отказалось от планов депортации студентов-иностранцев, которые осенью из-за пандемии будут посещать занятия только онлайн. Штаты приняли это решение на фоне исков Гарвардского и Массачусетского технологического институтов.