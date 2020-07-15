У свіжому випуску "Голосу Америки" за 14 липня – частина переможців лотереї Green Card можуть не отримати міграційні візи. Через пандемію COVID-19 вони не можуть пройти співбесіду.

Також у випуску "Голосу Америки" на 24 каналі: Криза у відносинах США і Китаю загострюється. Президент Дональд Трамп напередодні оголосив нові санкції проти Пекіну та заявив про кінець особливих відносин із Гонконгом. Уряд США відмовився від планів депортації студентів-іноземців, які восени через пандемію будуть відвідувати заняття лише онлайн. Штати ухвалили це рішення на тлі позовів Гарвардського та Массачусетського технологічного інституту.