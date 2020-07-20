В свежем выпуске "Голоса Америки" – несколько крупных американских городов рассматривают введение нового жесткого карантина из-за вспышки COVID-19. Мэр Лос-Анджелеса заявил – ситуация в шаге от того, чтобы он издал указ о самоизоляции. Мэры Хьюстона и Атланты также размышляют о введении жесткого карантина. Но губернаторы Техаса и Джорджии не поддерживают такую инициативу.

Также в выпуске "Голоса Америки" на 24 канале: 20 июля в Черном море начались 20-е военные учения Sea Breeze, организованные совместно США и Украиной. Крупнейшие вспышки коронавруса сейчас в США, Бразилии, Индии и Южно-Африканской Республике. Лидеры ЕС уже 4 дня ведут переговоры по амбициозному плану выхода из экономического кризиса, вызванного пандемией.