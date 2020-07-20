У свіжому випуску "Голосу Америки" – кілька великих американських міст розглядають можливі запровадження нового жорсткого карантину через спалахи COVID-19. Мер Лос-Анджелеса заявив – ситуація за крок до того, аби він видав указ про самоізоляцію. Мери Г'юстона та Атланти також розмірковують про запровадження жорсткого карантину. Але губернатори Техасу та Джорджії не підтримують таку ініціативу.

Також у випуску "Голос Америки" на 24 каналі: 20 липня в Чорному морі розпочалися 20-і військові навчання Sea Breeze, організовані спільно США та Україною. Найбільші спалахи коронаврусу наразі у США, Бразилії, Індії та Південно-Африканській Республіці. Лідери ЄС вже 4 дні ведуть переговори щодо амбітного плану виходу з економічної кризи, спричиненої пандемією.