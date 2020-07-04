В свежем выпуске "Голоса Америки" на 24 канале – более 55 тысяч новых заражений коронавирусом – это новый дневной рекорд в США за все время. Рост количества заражений зафиксирован в 40 из 50 штатов. Дональд Трамп заявляет, что распространение случаев заболевания связано с распространением тестирований.

Также в выпуске "Голоса Америки" на 24 канале:

Министр обороны США официально подтвердил намерения Германии вывезти оттуда 9,5 тысяч американских военных.

Сенат США одобрил окончательную версию акта об автономии Гонконга. В случае подписания президентом документ наложит новые санкции на бизнес и лиц, которые будут помогать Китаю ограничивать демократические свободы в автономном городе, которым все еще считается Гонконг.

Равные возможности добиваться успеха тяжелым трудом и настойчивостью – это представление об американской мечте привлекает в США мигрантов.