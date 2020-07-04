У свіжому випуску "Голосу Америки" на 24 каналі – понад 55 тисяч нових заражень коронавірусом – це новий денний рекорд у США за весь час. Зростання кількості заражень зафіксовано в 40 з 50 штатів. Дональд Трамп заявляє, що поширення випадків захворювання пов’язано з поширенням тестування.

Також у випуску "Голосу Америки" на 24 каналі:

Міністр оборони США офіційно підтвердив Німеччині наміри вивезти звідти 9,5 тисяч американських військових.

Сенат США схвалив остаточну версію акту про автономію Гонконгу. У разі підписання президентом документ накладе нові санкції на бізнес та осіб, які допомагатимуть Китаю обмежувати демократичні свободи в автономному місті, яким все ще вважається Гонконг.

Рівні можливості досягати успіху важкою працею та наполегливістю – це уявлення про американську мрію приваблює до США мігрантів.