Голос Америки: Пентагон готов предоставить Украине помощь – 125 миллионов долларов
В свежем выпуске "Голоса Америки" за 28 мая – Пентагон сообщил Конгрессу, что правительство Украины выполнило обязательства по реформированию оборонной сферы, что позволяет выделить Киеву 125 миллионов долларов.
Также в выпуске "Голоса Америки" на 24 канале:
Президент США Дональд Трамп подготовил специальный приказ по социальным сетям. Такова реакция главы Белого дома на то, что Twitter обозначил его пост как недостоверный.
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