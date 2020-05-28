Голос Америки: Пентагон готов предоставить Украине помощь – 125 миллионов долларов

В свежем выпуске "Голоса Америки" за 28 мая – Пентагон сообщил Конгрессу, что правительство Украины выполнило обязательства по реформированию оборонной сферы, что позволяет выделить Киеву 125 миллионов долларов.

Также в выпуске "Голоса Америки" на 24 канале: Президент США Дональд Трамп подготовил специальный приказ по социальным сетям. Такова реакция главы Белого дома на то, что Twitter обозначил его пост как недостоверный.