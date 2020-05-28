Голос Америки: Пентагон готовий надати Україні допомогу – 125 мільйонів доларів
У свіжому випуску "Голосу Америки" за 28 травня – Пентагон повідомив Конгресу, що уряд України виконав зобов’язання з реформування оборонної сфери, що дозволяє виділити Києву 125 мільйонів доларів.
Також у випуску "Голосу Америки" на 24 каналі:
Президент США Дональд Трамп підготував спеціальний наказ щодо соціальних мереж. Така реакція глави Білого дому на те, що Twitter позначив його пост як недостовірний.
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