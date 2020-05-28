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ЗҐВАЛТУВАННЯ У КАГАРЛИКУ ДЖОРДЖ ФЛОЙД КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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ЗҐВАЛТУВАННЯ У КАГАРЛИКУ ДЖОРДЖ ФЛОЙД КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

Голос Америки: Пентагон готовий надати Україні допомогу – 125 мільйонів доларів

Голос Америки -

У свіжому випуску "Голосу Америки" за 28 травня – Пентагон повідомив Конгресу, що уряд України виконав зобов’язання з реформування оборонної сфери, що дозволяє виділити Києву 125 мільйонів доларів.

Також у випуску "Голосу Америки" на 24 каналі

Президент США Дональд Трамп підготував спеціальний наказ щодо соціальних мереж. Така реакція глави Білого дому на те, що Twitter позначив його пост як недостовірний.

Автор: Тетяна Пасічник
Теги: Гроші Пентагон Голос Америки
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