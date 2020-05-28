Голос Америки: Пентагон готовий надати Україні допомогу – 125 мільйонів доларів

У свіжому випуску "Голосу Америки" за 28 травня – Пентагон повідомив Конгресу, що уряд України виконав зобов’язання з реформування оборонної сфери, що дозволяє виділити Києву 125 мільйонів доларів.

Також у випуску "Голосу Америки" на 24 каналі: Президент США Дональд Трамп підготував спеціальний наказ щодо соціальних мереж. Така реакція глави Білого дому на те, що Twitter позначив його пост як недостовірний.