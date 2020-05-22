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Голос Америки: Почему США вышли из договора Про открытое небо

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Голос Америки
Голос Америки / 24 канал

В свежем выпуске "Голоса Америки" – Соединенные Штаты выходят из договора Об открытом небе из-за невыполнения Россией требований. По словам госсекретаря США Майк Помпео, Кремль использует эту сделку для пропаганды агрессии, в том числе и в Украине.

Также в выпуске "Голос Америки" на 24 канале:

Группа сенаторов-демократов призывает Белый дом готовить страну к двойной вирусной угрозе осенью.

Украинские разработчики создали приложение, позволяющее "ожить" книгам.

Автор: Юлия Гилей
Теги: Новости Украины Новости России Новости США Голос Америки
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