Голос Америки: Почему США вышли из договора Про открытое небо

В свежем выпуске "Голоса Америки" – Соединенные Штаты выходят из договора Об открытом небе из-за невыполнения Россией требований. По словам госсекретаря США Майк Помпео, Кремль использует эту сделку для пропаганды агрессии, в том числе и в Украине.

Также в выпуске "Голос Америки" на 24 канале: Группа сенаторов-демократов призывает Белый дом готовить страну к двойной вирусной угрозе осенью. Украинские разработчики создали приложение, позволяющее "ожить" книгам.