Голос Америки: Почему США вышли из договора Про открытое небо
В свежем выпуске "Голоса Америки" – Соединенные Штаты выходят из договора Об открытом небе из-за невыполнения Россией требований. По словам госсекретаря США Майк Помпео, Кремль использует эту сделку для пропаганды агрессии, в том числе и в Украине.
Также в выпуске "Голос Америки" на 24 канале:
Группа сенаторов-демократов призывает Белый дом готовить страну к двойной вирусной угрозе осенью.
Украинские разработчики создали приложение, позволяющее "ожить" книгам.
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