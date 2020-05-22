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МАСОВЕ ВБИВСТВО НА ЖИТОМИРЩИНІ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 АВІАКАТАСТРОФА В ПАКИСТАНІ КОРОНАВІРУС COVID-19
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МАСОВЕ ВБИВСТВО НА ЖИТОМИРЩИНІ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 АВІАКАТАСТРОФА В ПАКИСТАНІ КОРОНАВІРУС COVID-19

Голос Америки: Чому США вийшли з договору Про відкрите небо

Голос Америки -

У свіжому випуску "Голосу Америки" – Сполучені Штати виходять із угоди Про відкрите небо через невиконання Росією вимог. За словами держсекретаря США Майка Помпео, Кремль використовує цю угоду для пропаганди агресії, зокрема й в Україні.

Також у випуску "Голос Америки" на 24 каналі:

Група сенаторів-демократів закликає Білий дім готувати країну до подвійної вірусної загрози восени.

Українські розробники створили додаток, що дозволяє "ожити" книжкам.

Автор: Юлія Гілей
Теги: Новини Росії Новини США Новини України Голос Америки
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