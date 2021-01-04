В свежем выпуске "Голоса Америки" за 4 января – госсекретарь США Майк Помпео в серии твитов жестко высказался против России и Владимира Путина. Он назвал российского президента КГБшником на пенсии. А также напомнил, как администрация Трампа поддерживала Украину.

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Соединенные Штаты Америки начинают 2021 год с рекордным количеством людей, госпитализированных из-за коронавируса COVID-19. Сейчас в больницах с этой болезнью находится 125,5 тысячи американцев.

Издание The Washington Post обнародовало запись телефонного разговора, в котором президент США Дональд Трамп потребовал от чиновников в штате Джорджия, чтобы они пересмотрели результаты выборов.

Суд Лондона объявил, что основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа нельзя выдавать в США, где ему предъявили обвинения в шпионаже и незаконном проникновении в правительственные компьютерные системы.