У свіжому випуску "Голосу Америки" за 4 січня – держсекретар США Майк Помпео у серії твітів жорстко висловився проти Росії та Володимира Путіна. Він назвав російського президента КДБшником на пенсії. А також нагадав, як адміністрація Трампа підтримувала Україну.

Також у випуску "Голосу Америки" на 24 каналі: Сполучені Штати Америки розпочинають 2021 рік із рекордною кількістю людей, шпиталізованих через коронавірус COVID-19. Зараз у лікарнях із цією хворобою перебуває 125,5 тисячі американців. Видання The Washington Post оприлюднило запис телефонної розмови, у якій президент США Дональд Трамп вимагав від посадовців у штаті Джорджія, щоб вони переглянули результати виборів. Суд Лондона оголосив, що засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа не можна видавати до США, де йому висунули звинувачення у шпіонажі та незаконному проникненні в урядові комп'ютерні системи.