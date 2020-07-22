В свежем выпуске "Голоса Америки" – Администрация Трампа распорядилась закрыть консульство Китая в Хьюстоне. Все сотрудники должны покинуть помещение до 24 июля. В сообщении Госдепа говорится, что КНР в течение многих лет прибегала к шпионажу. Сразу после распоряжения закрыть консульство, на территории заметили дым. Предполагают, там сжигали документы, однако пожарных не пустили.

Також у випуску "Голосу Америки" на 24 каналі:

Держдепартамент США оголосив винагороду у 2 мільйона доларів за інформацію, яка б призвела до арешту двох українців, яких підозрюють у кіберзлочинах.

Уряд Великобританії обмірковує пропозиції захисту їхньої країни від хакерських нападів та іноземних грошей, які підживлюють кампанії інформаційного впливу. Напередодні британські парламентарі оприлюднили звіт про втручання зокрема з боку Росії у демократичні процеси в Британії і звинуватили свій уряд в бездіяльності.