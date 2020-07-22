У свіжому випуску "Голосу Америки" – Адміністрація Трампа розпорядилася закрити консультсво Китаю у Г'юстоні. Усі працівники повинні залишити приміщення до 24 липня. У повідомленні Держдепу мовиться, що КНР протягом багатьох років вдавалася до шпигунства. Одразу після розпорядження закрити консульство, на території помітили дим. Припускають, там спалювали документи, проте пожежників не пустили.

Також у випуску "Голосу Америки" на 24 каналі:

Держдепартамент США оголосив винагороду у 2 мільйона доларів за інформацію, яка б призвела до арешту двох українців, яких підозрюють у кіберзлочинах.

Уряд Великобританії обмірковує пропозиції захисту їхньої країни від хакерських нападів та іноземних грошей, які підживлюють кампанії інформаційного впливу. Напередодні британські парламентарі оприлюднили звіт про втручання зокрема з боку Росії у демократичні процеси в Британії і звинуватили свій уряд в бездіяльності.