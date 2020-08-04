В свежем выпуске "Голоса Америки" за 4 августа – после 2016 года, когда Россия вмешивалась в американские выборы, США обеспокоились, не попытается ли Кремль сделать это снова. Недавно выяснилось, что российские спецслужбы используют 3 англоязычные новостные сайты для распространения дезинформации о COVID-19 накануне выборов.

Также в выпуске "Голоса Америки" на 24 канале: Массивную лоббистскую кампанию развернуло в Вашингтоне руководство проекта "Северный поток-2".