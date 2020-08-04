У свіжому випуску "Голосу Америки" за 4 серпня – після 2016 року, коли Росія втручалася в американські вибори, США занепокоїлися, чи не спробує Кремль зробити це знову. Нещодавно з'ясувалося, що російські спецслужби використовують 3 англомовні новинні сайти для поширення дезінформації про COVID-19 напередодні виборів.

Також у випуску "Голосу Америки" на 24 каналі: Масивну лобістську кампанію розгорнуло у Вашингтоні керівництво проекту "Північний потік-2".