В свежем выпуске "Голос Америки" за 9 июня – из-за массовых протестов против расизма и насилия со стороны полиции, вызванных убийством Джорджа Флойда, в США хотят провести реформу правоохранительных органов. В частности, говорится об уменьшении финансирования или даже расформировании полиции. Впрочем, мнения экспертов по этому поводу разделились. Одни приводят аргументы за, другие – против.

Також у випуску "Голос Америки" на 24 каналі: Думки учасників протестів перед Білим домом щодо реформування поліції різняться: від повного розформування до поміркованих реформ. Також експерти зазначають, що розформування поліції може погіршити ситуацію в країні.