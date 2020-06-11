У свіжому випуску "Голосу Америки" за 9 червня – через масові протести проти расизму і насилля з боку поліції, викликані вбивством Джорджа Флойда, у США хочуть провести реформу правоохоронних органів. Зокрема, мовиться про зменшення фінансування чи навіть розформування поліції. Втім, думки експертів з цього приводу розділилися. Одні наводять аргументи за, інші – це не потрібно втілювати.

Також у випуску "Голос Америки" на 24 каналі: Думки учасників протестів перед Білим домом щодо реформування поліції різняться: від повного розформування до поміркованих реформ. Також експерти зазначають, що розформування поліції може погіршити ситуацію в країні.