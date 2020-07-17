В свежем выпуске "Голоса Америки" за 17 июля – Россия инициировал внезапную проверку готовности войск вблизи украинской границы. В ней задействовано 150 тысяч человек, 27 тысяч единиц вооружения. О внезапных учениях заявил российский министр обороны Сергей Шойгу.

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В шестую годовщину сбития самолета рейса MH-17 США призвали Россию полностью сотрудничать со следствием. Об этом говорится в заявлении посольства США в Украине.

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