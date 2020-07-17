Голос Америки: Россия начала проверку войска вблизи границы с Украиной
В свежем выпуске "Голоса Америки" за 17 июля – Россия инициировал внезапную проверку готовности войск вблизи украинской границы. В ней задействовано 150 тысяч человек, 27 тысяч единиц вооружения. О внезапных учениях заявил российский министр обороны Сергей Шойгу.
Также в выпуске "Голос Америки" на 24 канале:
Ситуация с распространением COVID-19 в США только ухудшается. За минувшие сутки зарегистрировали новый дневной рекорд распространения – более 77 тысяч подтвержденных случаев.
В шестую годовщину сбития самолета рейса MH-17 США призвали Россию полностью сотрудничать со следствием. Об этом говорится в заявлении посольства США в Украине.
Верховная Рада закрыла 3 сессию 9 созыва без рассмотрения скандального законопроекта о языке. Этому предшествовала акция "Руки прочь от языка, который прошел под окнами парламента".