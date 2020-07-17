У свіжому випуску "Голосу Америки" за 17 липня – Росія ініціювала раптову перевірку готовності військ поблизу українського кордону. У ній задіяно 150 тисяч осіб, 27 тисяч одиниць озброєння. Про раптові навчання заявив російський міністр оборони Сергій Шойгу.

Також у випуску "Голос Америки" на 24 каналі:

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