В свежем выпуске "Голоса Америки" – США и Российская Федерация возобновляют переговоры о ядерном разоружении. Двухдневная встреча состоялась в Вене. Действующее соглашение между США и Россией ограничивает количество ядерных боеголовок в арсеналах обеих стран до 1550 единиц. Срок действия истекает в феврале.

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Бывший советник президента США Джон Болтон заявляет, что Дональд Трамп задерживал выделение Украине военной помощи, потому что хотел, чтобы Киев начал расследование против его вероятного оппонента на выборах Джо Байдена.

В США ежедневно регистрируют от 20 до более 30 новых заражений. Всплеск объясняют тем, что постепенно ослабляются карантинные меры, а также ростом количества тестирований.

Вашингтон готов смягчить карантинные меры – позволят собрание людей в составе до 50 человек, откроются на половину мощности магазины одежды, рестораны и религиозные учреждения.