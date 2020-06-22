У свіжому випуску "Голосу Америки" – США та Російська Федерація відновлюють переговори про ядерне розброєння. Дводенна зустріч відбулась у Відні. Чинна угода між США та Росією обмежує кількість ядерних боєголовок в арсеналах обох країн до 1550 одиниць. Термін дії закінчується у лютому.

Також у випуску "Голосу Америки" на 24 каналі:

Колишній радник президента США Джон Болтон заявляє, що Дональд Трамп затримував виділення Україні військової допомоги, бо хотів, аби Київ почав розслідування проти його ймовірного опонента на виборах Джо Байдена.

У США щодня реєструюють від 20 до понад 30 нових заражень. Сплеск пояснюють тим, що штатити поступово послаблюють карантинні заходи, а також зростання кількості тестувань.

Вашингтон готовий пом'якшити карантинні заходи – дозволять зібрання людей у складі до 50 осіб, відкриються на пів потужності крамниці одягу, ресторани і релігійні установи.