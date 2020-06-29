В свежем выпуске "Голос Америки" за 29 июня – ряд американских СМИ сообщили о том, что российская разведка якобы предлагала деньги боевикам Талибов за убийство американских военных в Афганистане. Дональд Трамп заявил, что ни ему, ни вице-президенту руководители разведслужб не сообщали об этом, потому что считали информацию недостоверной. В Конгрессе уже хотят провести собственное расследование.

Также в выпуске "Голос Америки" на 24 канале: В новой книге "Комната, где это произошло" бывший советник президента США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон рассказал о своей работе в Белом доме и как в администрации принимались важные решения относительно международной политики. Весомая часть мемуаров посвящена Украине, в частности, истории, касающейся импичмента Дональда Трампа.