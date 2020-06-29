У свіжому випуску "Голос Америки" за 29 червня – низка американських ЗМІ повідомила про те, що російська розвідка нібито пропонувала гроші бойовикам Талібану за вбивство американських військових у Афганістані. Дональд Трамп заявив, що ні йому, ні віцепрезиденту очільники розвідслужб не повідомляли про це, бо вважали інформацію недостовірною. У Конгресі вже хочуть провести власне розслідування.

Також у випуску "Голос Америки" на 24 каналі: У новій книзі "Кімната, де це сталося" колишній радник президента США з питань нацбезпеки Джон Болтон розповів про свою роботу в Білому домі та як в адміністрації приймалися важливі рішення щодо міжнародної політики. Вагому частину мемуарів присвячено Україні, зокрема, історії, що стосується імпічменту Дональда Трампа.