Голос Америки: Сенат рассмотрел кандидатуру Кита Дейтона на должность посла США в Украине
В свежем выпуске "Голоса Америки" за 5 августа – слушания по кандидатуре нового посла США в Украине Кита Дейтона прошли в Сенате. В своем вступительном слове Дейтон возложил ответственность на войну в Украине.
Также в выпуске "Голоса Америки" на 24 канале:
Взрыв в Бейруте всколыхнул мир.
Тропический шторм "Исайя" унес жизни по меньшей мере 6 человек.
Американская компания обнародовала обнадеживающие результаты испытаний вакцины от COVID-19.