В свежем выпуске "Голоса Америки" за 5 августа – слушания по кандидатуре нового посла США в Украине Кита Дейтона прошли в Сенате. В своем вступительном слове Дейтон возложил ответственность на войну в Украине.

Также в выпуске "Голоса Америки" на 24 канале: Взрыв в Бейруте всколыхнул мир. Тропический шторм "Исайя" унес жизни по меньшей мере 6 человек. Американская компания обнародовала обнадеживающие результаты испытаний вакцины от COVID-19.