У свіжому випуску "Голосу Америки" за 5 серпня – слухання щодо кандидатури нового посла США в Україні Кіта Дейтона пройшли в Сенаті. У своєму вступному слові Дейтон поклав відповідальність на війну в Україні.

Також у випуску "Голосу Америки" на 24 каналі: Вибух у Бейруті сколихнув світ. Тропічний шторм "Ісая" забрав життя щонайменше 6 людей. Американська компанія оприлюднила обнадійливі результати випробувань вакцини від COVID-19.