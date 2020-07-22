В свежем выпуске "Голоса Америки" – в сенате США зарегистрировали проект резолюции против включения России в G8. Или даже участия Москвы во встречах G7. По словам автора сенатора Дика Дурбина, резолюция дает понять, что сенат будет выступать против нормализации отношений с Россией, если Москва не прекратит свои злонамеренные действия против Украины, США и союзников.

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