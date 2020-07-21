У свіжому випуску "Голосу Америки" – у сенаті США зареєстрували проєкт резолюцій проти включення Росії до G8. Чи навіть участі Москви у зустрічах G7. За словами автора сенатора Діка Дурбіна, резолюція дає зрозуміти, що сенат буде виступати проти нормалізації відносин з Росією, якщо Москва не припинить свої зловмисні дії проти України, США та союзників.

Також у випуску "Голос Америки" на 24 каналі:

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