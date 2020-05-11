Голос Америки: Шокирующий прогноз смертности от COVID-19 в США
В свежем выпуске "Голоса Америки" – уже более 80 тысяч человек умерли от COVID-19 в США. А к августу в стране количество смертей от вируса может превысить 137 тысяч. Такие увеличенные прогнозы обнародовали исследователи штата Вашингтон.
Також у "Голосі Америки" на 24 каналі:
Ключові гравці у боротьбі з пандемією у США пішли на самоізоляцію. Усі вони були в контакті з людиною в Білому домі, в якої виявили COVID-19.
У Каліфорнії люди протестували під будинком мера й вимагали відкрити місто якнайшвидше.
Американська юридична фірма сплатила Юлії Тимошенко 11 мільйонів доларів.
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