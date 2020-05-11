Голос Америки: Шокирующий прогноз смертности от COVID-19 в США

В свежем выпуске "Голоса Америки" – уже более 80 тысяч человек умерли от COVID-19 в США. А к августу в стране количество смертей от вируса может превысить 137 тысяч. Такие увеличенные прогнозы обнародовали исследователи штата Вашингтон.

Також у "Голосі Америки" на 24 каналі: Ключові гравці у боротьбі з пандемією у США пішли на самоізоляцію. Усі вони були в контакті з людиною в Білому домі, в якої виявили COVID-19. У Каліфорнії люди протестували під будинком мера й вимагали відкрити місто якнайшвидше. Американська юридична фірма сплатила Юлії Тимошенко 11 мільйонів доларів.