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КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ
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КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ

Голос Америки: Шокирующий прогноз смертности от COVID-19 в США

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В свежем выпуске "Голоса Америки" – уже более 80 тысяч человек умерли от COVID-19 в США. А к августу в стране количество смертей от вируса может превысить 137 тысяч. Такие увеличенные прогнозы обнародовали исследователи штата Вашингтон.

Також у "Голосі Америки" на 24 каналі:

Ключові гравці у боротьбі з пандемією у США пішли на самоізоляцію. Усі вони були в контакті з людиною в Білому домі, в якої виявили COVID-19.

У Каліфорнії люди протестували під будинком мера й вимагали відкрити місто якнайшвидше.

Американська юридична фірма сплатила Юлії Тимошенко 11 мільйонів доларів.

 

Автор: Мария Лелека
Теги: Коронавирус COVID-19 Новости США Голос Америки
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