Голос Америки: Шокуючий прогноз смертності від COVID-19 у США
У свіжому випуску "Голосу Америки" – вже понад 80 тисяч людей померли від COVID-19 у США. А до серпня у країні кількість смертей від вірусу може перевищити 137 тисяч. Такі збільшені прогнози оприлюднили дослідники штату Вашингтон.
Також у "Голосі Америки" на 24 каналі:
Ключові гравці у боротьбі з пандемією у США пішли на самоізоляцію. Усі вони були в контакті з людиною в Білому домі, в якої виявили COVID-19.
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