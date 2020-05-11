Голос Америки: Шокуючий прогноз смертності від COVID-19 у США

У свіжому випуску "Голосу Америки" – вже понад 80 тисяч людей померли від COVID-19 у США. А до серпня у країні кількість смертей від вірусу може перевищити 137 тисяч. Такі збільшені прогнози оприлюднили дослідники штату Вашингтон.

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