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Голос Америки: Шокуючий прогноз смертності від COVID-19 у США

Голос Америки -

У свіжому випуску "Голосу Америки" – вже понад 80 тисяч людей померли від COVID-19 у США. А до серпня у країні кількість смертей від вірусу може перевищити 137 тисяч. Такі збільшені прогнози оприлюднили дослідники штату Вашингтон.

Також у "Голосі Америки" на 24 каналі:

Ключові гравці у боротьбі з пандемією у США пішли на самоізоляцію. Усі вони були в контакті з людиною в Білому домі, в якої виявили COVID-19.

У Каліфорнії люди протестували під будинком мера й вимагали відкрити місто якнайшвидше.

Американська юридична фірма сплатила Юлії Тимошенко 11 мільйонів доларів.

 

Автор: Марія Лелека
Теги: Коронавірус COVID-19 Новини США Голос Америки
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