Голос Америки: Скандал Tesla с Калифорнией

В свежем выпуске "Голоса Америки" – в штате Калифорния открыли более 60 уголовных дел на компании, которые работали, несмотря на запрет правительства. В Tesla же договорились с властями, что не будут переносить завод и штаб-квартиру из Калифорнии, а местные власти не будет подавать на Илона Маска в суд за нарушение карантина.

Также в выпуске "Голоса Америки" на 24 канале:

К концу недели почти все штаты США начнут ослаблять ограничения. Каждый штат имеет свой план выхода из карантина. Впрочем, требования о правилах безопасности будут твердыми.

Более 3 миллионов американцев подали документы на пособие по безработице.