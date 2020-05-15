Голос Америки: Скандал Tesla с Калифорнией
В свежем выпуске "Голоса Америки" – в штате Калифорния открыли более 60 уголовных дел на компании, которые работали, несмотря на запрет правительства. В Tesla же договорились с властями, что не будут переносить завод и штаб-квартиру из Калифорнии, а местные власти не будет подавать на Илона Маска в суд за нарушение карантина.
Также в выпуске "Голоса Америки" на 24 канале:
К концу недели почти все штаты США начнут ослаблять ограничения. Каждый штат имеет свой план выхода из карантина. Впрочем, требования о правилах безопасности будут твердыми.
Более 3 миллионов американцев подали документы на пособие по безработице.
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