Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Дизайн Красота Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Афиша
more
КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
Прямая трансляция на
Последние выпуски
КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

Голос Америки: Скандал Tesla с Калифорнией

Голос Америки - Читати новину українською

В свежем выпуске "Голоса Америки" – в штате Калифорния открыли более 60 уголовных дел на компании, которые работали, несмотря на запрет правительства. В Tesla же договорились с властями, что не будут переносить завод и штаб-квартиру из Калифорнии, а местные власти не будет подавать на Илона Маска в суд за нарушение карантина.

Также в выпуске "Голоса Америки" на 24 канале:

К концу недели почти все штаты США начнут ослаблять ограничения. Каждый штат имеет свой план выхода из карантина. Впрочем, требования о правилах безопасности будут твердыми.

Более 3 миллионов американцев подали документы на пособие по безработице.

Автор: Алина Олиховская
Теги: Новости США Голос Америки
Комментарии
powered by lun.ua
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Насилие над женщинами: как власть может защитить украинок?
14 мая , 22:00 Насилие над женщинами: как власть может защитить украинок?
Саша Кольцова
Год Зеленского: искушение решать все
14 мая , 17:24 Год Зеленского: искушение решать все
Агробизнес на передовой: борьба с коронавирусом и экстремальная посевная
14 мая , 11:52 Агробизнес на передовой: борьба с коронавирусом и экстремальная посевная