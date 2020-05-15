Голос Америки: Скандал Tesla із Каліфорнією
У свіжому випуску "Голосу Америки" – у штаті Каліфорнія відкрили понад 60 кримінальних справ на компанії, які працювали попри заборону уряду. У Tesla ж домовились із владою не переносити завод і штаб-квартиру з Каліфорнії, а місцева влада не подаватиме на Ілона Маска в суд за порушення карантину.
Також у випуску "Голосу Америки" на 24 каналі:
До кінця тижня майже всі штати США розпочнуть послаблювати обмеження. Кожен штат має власний план виходу із карантину. Втім, вимоги щодо правил безпеки будуть жорсткими.
Понад 3 мільйони американців подали документи на допомогу з безробіття.
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