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КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

Голос Америки: Скандал Tesla із Каліфорнією

Голос Америки -

У свіжому випуску "Голосу Америки" – у штаті Каліфорнія відкрили понад 60 кримінальних справ на компанії, які працювали попри заборону уряду. У Tesla ж домовились із владою не переносити завод і штаб-квартиру з Каліфорнії, а місцева влада не подаватиме на Ілона Маска в суд за порушення карантину.

Також у випуску "Голосу Америки" на 24 каналі:

До кінця тижня майже всі штати США розпочнуть послаблювати обмеження. Кожен штат має власний план виходу із карантину. Втім, вимоги щодо правил безпеки будуть жорсткими.

Понад 3 мільйони американців подали документи на допомогу з безробіття.

Автор: Аліна Оліховська
Теги: Новини США Голос Америки
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