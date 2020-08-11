В свежем выпуске "Голоса Америки" за 11 августа – группа законодателей в Конгрессе США выступила за то, чтобы сделать околовоенную помощь Украине многолетней программой, а не утверждать пакеты ежегодно. Недавно в Комитете Сената по международным отношениям зарегистрировали соответствующий законопроект.

Также в выпуске "Голоса Америки" на 24 канале: США назвали выборы в Беларуси несправедливыми. Обеспокоенность ситуацией в стране выразили Государственный Департамент, председатель Комитета Сената по международным отношениям и Белый дом.