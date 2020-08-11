У свіжому випуску "Голосу Америки" за 11 серпня – група законодавців у Конгресі США виступила за те, щоб зробити війському допомогу Україні – багаторічною програмою, а не затверджувати пакети щороку. Нещодавно у Комітеті Сенату з міжнародних відносин зареєстрували відповідний законопроєкт.

Також у випуску "Голосу Америки" на 24 каналі: США назвали вибори у Білорусі несправедливими. Стурбованість ситуацією у країні висловили Державний Департамент, голова Комітету Сенату з міжнародних відносин та Білий дім.