В свежем выпуске "Голоса Америки" за 11 июня – бывший спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер считает, что Зеленский делает правильно, показывая свою готовность вести переговоры с РФ в разных форматах. Он также одобряет идею привлечения к переговорам в Минске украинских переселенцев с Донбасса.

Также в выпуске "Голос Америки" на 24 канале: Посол США в ОБСЕ Джеймс Гилмор призвал Россию прекратить процесс, который вредит перспективе достижения мира и стабильности путем воплощения минских договоренностей. Количество зарегистрированных заражений коронавирусом в США превысило отметку 2 миллиона. Почти 113 тысяч американцев умерли. Сенаторы поддержали переименование военных баз, которые названы в честь командиров конфедеративной армии.