У свіжому випуску "Голосу Америки" за 11 червня – колишній спецпредставник США з питань України Курт Волкер вважає, що Зеленський робить правильно, показуючи свою готовність вести переговори з РФ у різних форматах. Він також схвалює ідею залучення до переговорів у Мінську українських переселенців з Донбасу.

Також у випуску "Голос Америки" на 24 каналі: Посол США в ОБСЄ Джеймс Гілмор закликав Росію припинити процес, який шкодить перспективі досягнення миру та стабільності шляхом втілення мінських домовленостей. Кількість зареєстрованих заражень на коронавірус у США перевищила позначку 2 мільйони. Майже 113 тисяч американців померли. Сенатори підтримали перейменування військових баз, які названі на честь командирів конфедеративної армії.