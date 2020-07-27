В свежем выпуске "Голоса Америки" за 27 июля – в штатах выплачивают денежную помощь тем, кто потерял работу из-за пандемии. Примерно 60% безработных в течение последних четырех месяцев получали выплаты, превышающие их заработок во время, когда они работали. Поэтому Белый дом предложил выплачивать им 70% предыдущей зарплаты, чтобы не демотивировать людей от работы.

Также в выпуске "Голоса Америки" на 24 канале: В ВСУ сообщили о нарушении боевиками "всеобъемлющего перемирия" на Донбассе уже в первые часы действия режима тишины. В Черном море завершились украинско-американские военные учения Sea Breeze-2020. На этих выходных по Соединенным Штатам Америки прокатилась волна протестов против расовой несправедливости.