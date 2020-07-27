У свіжому випуску "Голос Америки" за 27 липня – у штатах виплачують грошову допомогу тим, хто втратив роботу через пандемію. Приблизно 60% безробітних протягом останніх чотирьох місяців отримували виплати, що перевищували їхній заробіток у час, коли вони працювали. Тому Білий дім запропонував виплачувати їм 70% попередньої зарплатні, щоб не демотивувати людей від роботи.

Також у випуску "Голос Америки" на 24 каналі: У ЗСУ повідомили про порушення бойовиками "всеосяжного перемир'я" на Донбасі вже у перші години дії режиму тиші. У Чорному морі завершились українсько-американські військові навчання Sea Breeze-2020. На цих вихідних Сполученими Штатами Америки прокотилася хвиля протестів проти расової несправедливості.