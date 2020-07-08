В свежем выпуске программы "Голос Америки" за 8 июля – как выявлять и заставлять Кремль отвечать за преступления, совершенные за границей. Слушания на эту тему провел Комитет по международным отношениям Палаты представителей. Конгрессменов призвали отказать в легитимности Путину после референдума в России.

Также в выпуске "Голоса Америки" на 24 канале:

Вместе с этим в течение слушания в Конгрессе подчеркнули – усилия по сдерживанию России будут по-настоящему эффективными лишь в тесном сотрудничестве с европейскими союзниками.

Новый рекорд заражений COVID-19 в США: за минувшие сутки здесь зарегистрировали более 60 тысяч новых случаев. Самые большие вспышки болезни – во Флориде и Техасе.