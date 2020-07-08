У свіжому випуску програми "Голос Америки" за 8 липня – як виявляти та змушувати Кремль відповідати за злочини скоєні за кордоном. Слухання на цю тему провів Комітет із міжднародних відносин Палати представників. Конгресменів закликали відмовити в легітимності Путіну після референдуму в Росії.

Також у випуску "Голосу Америки" на 24 каналі:

Разом із цим протягом слухання в Конгресі наголосили – зусилля зі стримування Росії будуть по-справжньому ефективними лише у тісній співпраці із європейськими союзниками.

Новий рекорд заражень на COVID-19 у США: за минулу добу тут зареєстрували понад 60 тисяч нових випадків. Найбільші спалахи хвороби – у Флориді і Техасі.