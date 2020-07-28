Голос Америки: В США призвали Россию прекратить агрессию
В свежем выпуске "Голоса Америки" за 28 июля – государственный департамент США призвал Россию прекратить агрессию и продемонстрировать, как они могут решать проблемы дипломатическим путем. Такой призыв прозвучал после того, как стало известно, что Россия не придерживается введенного режима тишины на Донбассе.
Также в выпуске "Голоса Америки" на 24 канале:
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