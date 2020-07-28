В свежем выпуске "Голоса Америки" за 28 июля – государственный департамент США призвал Россию прекратить агрессию и продемонстрировать, как они могут решать проблемы дипломатическим путем. Такой призыв прозвучал после того, как стало известно, что Россия не придерживается введенного режима тишины на Донбассе.

Также в выпуске "Голоса Америки" на 24 канале: Мэры 6 американских городов выступили против увеличения в них пристуности федеральных сил безопасности. Украинские военные примут участие в учениях НАТО. Министры иностранных дел Украины, Польши и Литвы провозгласили в Люблине декларацию о развитии трехстороннего формата сотрудничества.