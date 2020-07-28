У свіжому випуску "Голосу Америки" за 28 липня – державний департамент США закликав Росію припинити агресію та продемонструвати, як вони можуть вирішувати проблеми дипломатичним шляхом. Такий заклик прозвучав після того, як стало відомо, що Росія не дотримується запровадженого режиму тиші на Донбасі.

Також у випуску "Голосу Америки" на 24 каналі: Мери 6 американських міст виступили проти збільшення у них пристуності федеральних сил безпеки. Українські військові візьмуть участь у навчаннях НАТО. Міністри закордонних справ України, Польщі та Литви проголосили у Любліні декларацію про розвиток тристороннього формату співпраці.