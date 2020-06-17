В свежем выпуске "Голоса Америки" за 17 июня – Украине предоставили статус особого партнера НАТО. Об этом также говорят на совещании министров обороны стран-членов НАТО, причиной собрания которой стала возможная вторая волна пандемии. Посол США при НАТО Бейли Гатчисон отметила, что Украина важна для НАТО и выразила надежду о полноценном членстве.

Также в выпуске "Голоса Америки" на 24 канале: Рекордное с начала пандемии дневное количество новых случаев коронавирус зафиксировали во Флориде, Техасе и Аризоне.