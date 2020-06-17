У свіжому випуску "Голосу Америки" за 17 червня – Україні надали статус особливого партнера НАТО. Про це також говорять на нараді міністрів оборони країн-членів НАТО, причиною зібрання якої стала можлива друга хвиля пандемії. Пані посол США при НАТО Бейлі Гатчисон зазначила, що Україна важлива для Альянсу і висловила сподівання про повноцінне членство.

Також у випуску "Голосу Америки" на 24 каналі: Рекордну від початку пандемії денну кількість нових випадків коронавірусу зафіксували у Флориді, Техасі та Аризоні.