В свежем выпуске "Голоса Америки" за 24 июня – главный врач США по инфекционным болезням Энтони Фаучи рассказал, что вакцина против коронавируса может стать доступной для населения в конце этого года или в начале следующего.

Также в выпуске "Голоса Америки" на 24 канале: Президент Трамп принимал президента Польши Анджея Дуду. Это первый зарубежный лидер, который посетит Белый Дом после ограничений из-за COVID-19. Польша пытается завоевать статус основного военного центра США и НАТО в Восточной Европе.